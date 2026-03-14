Tennis: D’Altri e Barbieri in semifinale al Terza del Ct Cesena, nel vivo il Quarta del Ten Sport Center

CESENA. Dopo Alice Angeli (Polisportiva Tennis Vallesavio) e Ginevra Baldazzi (Ct Casalboni) anche Giulia D’Altri (Ct Cesena) e Jessica Barbieri (Tc Viserba), al termine di un match di grande intensità e con tanto di “positivo”, si qualificano per le semifinali nel torneo nazionale di 3° categoria femminile del Circolo Tennis Cesena. Oggi alle 14 la prima semifinale: Angeli-Baldazzi, domani (domenica) alle 12 la seconda semifinale Barbieri-D’Altri.

2° turno: Jessica Barbieri (3.3)-Giulia Foschi (3.5) 6-7 (8), 6-4, 13-11. Quarti: Alice Angeli (3.3)-Federica Matteucci (3.1, n.1) 6-0, 7-6 (3), Ginevra Baldazzi (3.2, n.4)-Alice Amadori (4.1) 3-6, 6-1, 10-8, Giulia D’Altri (3.2, n.3)-Jana Savolt (3.3) 7-5, 6-3, Jessica Barbieri (3.3)-Silvia Tartari (3.1, n.2) 4-6, 6-4, 18-16.

CERVIA. Avanza al Ten Sport Center di Pinarella il torneo nazionale di 4° categoria, maschile e femminile. Conquistano gli ottavi, tra gli altri, Giacomo Fogli (Tc Il Ghiandaio), Gian Luca Cerchierini (Pol.Buscherini), Giacomo Costanzo (Ct Cesena) ed Enrico Bosi (Ct Conselice).

4° turno: Fabrizio Romagnoli (4.2)-Leonardo Conti (4.2) 6-7, 6-2, 12-10, Marco Martelli (4.2)-Alberto Zattini (4.2) 7-6, 6-2.

5° turno: Daniele Miani (4.1, n.9)-Matteo De Angeli (4.2) 4-6, 6-3, 10-3, Giacomo Fogli (4.4)-Lorenzo Scarpellini (4.3) 6-1, 6-4, Gian Luca Cerchierini (4.2)-Massimo Castori (4.1, n.8) 7-5, 6-3, Giacomo Costanzo (4.1, n.4)-Federico Boschi (Nc) 6-3, 7-5, Giuseppe Leoncini (4.1)-Mario Nannucci (4.2) 6-2, 6-2, Umberto Saetti (Nc)-Luca Continelli (4.1, n.5) 6-4, 6-2, Simone Balzani (4.1, n.6)-Alessandro Piraccini (4.3) 6-2, 6-2, Vincenzo Marino (4.1)-Giovanni Sgarbi (4.2) 6-3, 6-2, Lorenzo Vicari (4.1, n.3)-Matteo Camerani (4.3) 6-1, 6-1, Marcello Piccinini (4.1, n.7)-Giovanni Melandri (Nc) 7-5, 6-2, Enrico Bosi (4.3)-Gianni Masotti (4.2) 4-6, 6-4, 11-9.

Ottavi anche per Paolo Pianesani (4.1).

Nel femminile semifinali per Bianca Bulzamini (Asbi Imola) e Stefania Ciucci (Country Club Castelmaggiore).

Quarti: Bianca Bulzamini (4.3)-Nicole Colonna (4.2) 6-3, 6-3, Stefania Ciucci (4.2)-Lisa Opoku Osei (4.2) 6-3, 6-3.