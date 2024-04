Tennis, Ct Rimini e Ct Zavaglia in semifinale regionale Over 55

RIMINI. Ct Rimini e Ct Zavaglia in semifinale nel tabellone regionale dei campionati italiani Over 55 a squadre. La formazione del Ct Rimini nei quarti ha battuto 2-0 in casa il Tre Colli Brisighella: Andrea Briolini-Marco Montaguti 6-2, 6-0, Leonardo Bertozzi-Stefano Bassetti 6-0, 6-2. Molto bene anche il Ct Zavaglia che è andato a vincere 3-0 sui campi del Tc Cavriago: Gian Matteo Zanzi-Andrea Lombardelli 7-6, 3-6, 6-3, Riccardo Montanari-Antonino Grimaudo 6-2, 6-3. Doppio vinto da Zanzi-Montanari per rinuncia degli avversari. Sabato (dalle 14.30) le semifinali: Ct Rimini-Sporting Club Sassuolo e Ct Zavaglia-Tc President Parma.