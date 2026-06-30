Tennis: Ct Novafeltria, è qui la festa

NOVAFELTRIA. Grande successo di partecipazione per la festa sociale del Circolo Tennis Novafeltria. Giovedì scorso al Ristorante Punto a Capo di Talamello si sono ritrovati quasi in 80 tra giocatori, tanti giovani, dirigenti, tecnici e semplice appassionati per festeggiare alla grande una stagione agonistica invernale e primaverile ricca di appuntamenti e successi per i portacolori del Club valligiano guidato dal presidente Silvano Zanchini, coadiuvato nella serata dal segretario del Club Pasquale Novelli. Il presidente Zanchini ha sottolineato: “Sono molto soddisfatto del percorso che abbiamo compiuto, il nostro è un Circolo che si basa sul volontariato e la partecipazione a questa festa è un segnale del vostro attaccamento”. Con lui presenti anche il vicepresidente Giancarlo Gabrielli, i consiglieri Tiziano Lotti, Claudio Montironi, Walter Alessandrini, Stefano Balducci ed i tecnici Lino Piscaglia, che segue il settore giovanile, ed Andrea Simoni. Tanti i premiati in questa serata speciale. Per il Tpra Intersociale Green femminile 1° Noemi Cupi, n.2 Amalia Celli. Per il Tpra Intersociale Green maschile 1° Andrea Astore Angelini, 2° Giulio Sammarini. Nel torneo intersociale femminile 1° Lisa Brizzi, 2° Patrizia Sacchetta. Per l’Intersociale maschile 1° Tommaso Biondi, 2° Marco Giorgetti. Nel torneo sociale tabellone B 1° Francesco Menghini, 2° Riccardo Lucente. Nel torneo sociale tabellone A vittoria di Stefano Balducci, 2° Enrico Cerbara. Targhe ai maestri Lino Piscaglia ed Andrea Simoni, premiati i campioncini regionali Green Noemi Cupi e nel Super Green Alex Podestà.