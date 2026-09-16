Tennis, Ct Massa, doppia finale giovanile

Sarà una fine estate assai intensa per il Circolo Tennis Massa Lombarda. Le squadre Under 14 e Under 16 maschile del club romagnolo hanno infatti superato la fase di Macroarea Centro Nord così da qualificarsi per le finali nazionali. La formazione Under 14 maschile, capitanata da Andrea Zini, ha superato 2-0 il Tc Sinalunga e poi 2-1 il Tc Follonica. Final 8 da venerdì a domenica a Milano. Insieme al team composto da Riccardo Briganti, Noè Baldini, Cesare Biondi e Robert Sebastian Cadar andranno a caccia del titolo tricolore i giovani atleti di Canottieri Casale Monferrato, Tc Piazzano, Ct Rovereto, At Giuseppucci Macerata, Ct Decimomannu, Gt Sammaritano 1962 Santa Maria Capua Vetere e Ct Barletta.

Il team Under 16 maschile, guidato in panchina dal maestro Michele Montalbini, ha staccato il pass per le finali scudetto: determinanti i successi colti nelle due giornate di gara da Edoardo Ghiselli e Diego Tarlazzi, entrambi classe 2011, in modo da archiviare dopo i singolari le sfide con Junior Club Next Gen (Massa Carrara) e Pro Parma, nel remake della finale regionale. Dell’organico del circolo romagnolo fanno parte anche Riccardo Pretolani, Marco Giovagnoli e Lorenzo Ravaglia. Canottieri Casale Monferrato, Tc Milano Bonacossa, Plebiscito Padova, Ct Giotto Arezzo, Eur Sporting Club, Tc Parioli e Sporting Stelle del Sud Reggio Calabria le altre squadre della Final 8, da giovedì a sabato.

Nella fase nazionale di Macroarea Under 16 femminile, andata in scena al Ct Firenza, buona prova del Tc Faenza che ha battuto all’esordio il Tennis Training di Foligno per 2-0 prima di cedere con lo stresso punteggio al Ct Lucca che all’esordio si era imposto per 2-0 sul Tc Riccione. Alle Final Eight Ct Firenze e Ct Lucca.