Tennis: Ct Massa, Ct Cicconetti e Tc Riccione A nei quarti del tabellone regionale Under 16

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Il team Under 16 maschile del Tc Riccione con il maestro Luca Marco Casanova
Il team Under 16 maschile del Tc Riccione con il maestro Luca Marco Casanova

RIMINI. Ct Massa, Ct Cicconetti e Tc Riccione A nei quarti del tabellone regionale del campionato Under 16 maschile. Sabato negli ottavi il Ct Massa ha vinto il derby romagnolo sul Ct Cesena A per 2-0: Diego Tarlazzi-Luca Battistini 6-0, 6-2, Lorenzo Ravaglia-Filippo Caminati 6-1, 6-1. Il Ct Cicconetti si è imposto per 2-0 sulla Polisportiva Soglianese: Tommaso Zanzini-Yari Mussoni 6-1, 6-4, Emmanuele Bomba-Luca Bertozzi 6-1, 6-4. Il Tc Riccione A si è imposto 2-1 sui campi del Ct Zavaglia: Michele Tonti-Federico Sparagi 7-6, 6-4, Dante Terzi-Federico Bacchini 6-4, 6-2, Tonti-Brugioni b. Sparagi-Minguzzi 2-6, 6-3, 10-7.

In un altro match Sport Club Ozzano-Tc Faenza 2-0.

Così sabato 16 maggio nei quarti: Ct Massa-Ct Cicconetti e Pro Parma Tennis Academy A-Tc Riccione A.

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