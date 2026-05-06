Tennis: Ct Massa, Ct Cicconetti e Tc Riccione A nei quarti del tabellone regionale Under 16

RIMINI. Ct Massa, Ct Cicconetti e Tc Riccione A nei quarti del tabellone regionale del campionato Under 16 maschile. Sabato negli ottavi il Ct Massa ha vinto il derby romagnolo sul Ct Cesena A per 2-0: Diego Tarlazzi-Luca Battistini 6-0, 6-2, Lorenzo Ravaglia-Filippo Caminati 6-1, 6-1. Il Ct Cicconetti si è imposto per 2-0 sulla Polisportiva Soglianese: Tommaso Zanzini-Yari Mussoni 6-1, 6-4, Emmanuele Bomba-Luca Bertozzi 6-1, 6-4. Il Tc Riccione A si è imposto 2-1 sui campi del Ct Zavaglia: Michele Tonti-Federico Sparagi 7-6, 6-4, Dante Terzi-Federico Bacchini 6-4, 6-2, Tonti-Brugioni b. Sparagi-Minguzzi 2-6, 6-3, 10-7.

In un altro match Sport Club Ozzano-Tc Faenza 2-0.

Così sabato 16 maggio nei quarti: Ct Massa-Ct Cicconetti e Pro Parma Tennis Academy A-Tc Riccione A.