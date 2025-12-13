Tennis, Ct Massa al nono posto del Trofeo Fitp 2025

Sono state pubblicate le due classifiche del Trofeo Fitp 2025, Assoluto e Giovanile, una graduatoria stilata dalla Federazione che tiene conto dei risultati ottenuti nei campionati a squadre. Il Tennis Club Rungg è risultato primo nella classifica del trofeo Fitp Assoluto: la Società Canottieri Casale ha chiuso al primo posto in quella del trofeo Fitp Giovanile.

Il primo Club romagnolo nella graduatoria assoluta è il Circolo Tennis Massa Lombarda che si piazza al 9° posto in Italia con 132 punti, merito soprattutto della conquista dello scudetto in A1 pochi giorni fa a Torino, al 43° posto il Circolo Tennis Zavaglia di Ravenna, 82° posto per il Tennis Club Viserba, 88° posto per il Tc Faenza. Il Circolo Tennis Massa Lombarda è al primo posto tra i Club romagnoli anche nella classifica giovanile con un brillante 14° posto nazionale, seguito al 24° posto dal Tennis Club Faenza, al 30° posto dal Tennis Club Riccione, al 99° posto Ten Sport Center e Galimberti Tennis Team.