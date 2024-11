Tennis: Ct Cicconetti, Tc Ippodromo Cesena A, Tc Faenza A e Tc Viserba A nei quarti al “Bellenghi”

RIMINI. Ct Cicconetti, Tc Ippodromo Cesena A, Tc Faenza A e Tc Viserba A conquistano i quarti nel trofeo “Marco Bellenghi”, il torneo regionale a squadre giovanile riservato al settore maschile.

Negli ottavi il Ct Cicconetti ha battuto in casa 2-0 il Tc Faenza B: Tommaso Zanzini-Gian Battista Merlini 2-6, 6-3, 10-7, Emmanuele Bomba-Thomas Mazzanti 6-1, 6-2. Il Tc Ippodromo Cesena A si è imposto per 2-0 sul Tc Viserba B: Luca Battistini-Leonardo Tana 6-2, 6-2, Filippo Terenzi Alessandro Damiani 6-1, 6-3. Il Tennis Club Faenza A si è imposto in casa per 2-1 sul Cus Ferrara B: Marco Menichetti-Aaron Banzi 6-2, 6-0, Federico Pigaiani-Manuel Montefiori 6-4, 6-4, Catallo-Menichetti b. Banzi-Pigaiani 6-2, 6-0. Il Tennis Club Viserba A si è imposto 2-0 sulla Polisportiva Soglianese: Federico Attanasio-Yari Mussoni 6-2, 6-2, Jacopo Canini-Luca Bertozzi 6-2, 6-3.

Queste le sfide in programma sabato (dalle 14.30): Pro Parma-Ct Cicconetti, Tc Ippodromo Cesena A-Circolo del Castellazzo Parma, Tc Faenza A-Tc Viserba A.