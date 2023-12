Tennis, Ct Cicconetti e Ct Zavaglia ai quarti al “Bellenghi”

Il Circolo Tennis Cicconetti ed il Circolo Tennis Zavaglia approdano ai quarti del tabellone finale del torneo regionale a squadre giovanile (maschile) “Marco Bellenghi”. Il Ct Cicconetti ha battuto in casa nel derby il Tc Faenza A per 3-0: Emmanuele Bomba-Marco Menichetti 4-6, 6-4, 10-8, Tommaso Zanzini-Ian Catallo 6-0, 6-2, Zanzini-Marcaccini b. Menichetti-Catallo 6-4, 6-4. In un altro incontro degli ottavi il Ct Zavaglia si è imposto 2-1 a Rimini sul Tc Viserba A: Alessandro Vallicelli-Pietro Corbelli 6-4, 7-5, Francesco Bagli-Dante Terzi 7-5, 6-1, Vallicelli-Terzi b. Berardi-Bagli 6-1, 7-6. Sempre negli ottavi: Tc Ippodromo Cesena-Cus Ferrara A 0-2. Sabato alle 15 i quarti: Pro Parma-Ct Cicconetti e Ct Zavaglia-Sporting Club Sassuolo.