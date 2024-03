Tennis, Ct Cesena, Tc Ippodromo e Forum partono forte in Serie C

Giocata domenica la prima giornata della fase regionale a gironi della serie C maschile. Subito protagoniste le squadre romagnole. Nel 4° girone il Tennis Club Imola registra una sconfitta all’esordio per 5-1 sui campi del Cus Ferrara, con l’unico punto vinto nel suo singolare da Giacomo Morozzi per 6-3, 7-5 su Edoardo Petrucci. Domenica (dalle 9) nella seconda giornata in casa contro il Ct Bologna.

Nel 5° girone netta battuta d’arresto del Ravenna Sport Center sui campi del Nettuno Tennis Club Bologna, con l’unico punto dei ravennati a firma del doppio Nanni-Foschini che hanno sconfitto Ribani-Cavarretta per 6-2, 6-2. Partenza lanciata invece del Circolo Tennis Cesena che ha battuto in casa per 6-0 il Circolo Tennis Cervia: Simone Piraccini-Enea Castelvetro 6-3, 6-3, Lorenzo Cremonini-Giovanni Pambianco 6-1, 6-0, Andrea Rondoni-Paolo Pambianco 6-1, 6-2, Giacomo Mazzotti-Paolo Mazzavillani 6-4, 6-0, Giangrandi-Piraccini b. Castelvetro-Mazzavillani 6-3, 7-5, Rondoni-Mazzotti b. Pambianco-Ridolfi 6-2, 6-1.

5° girone: Nettuno Tennis Club Bologna-Ravenna Sport Center 5-1, Ct Cesena-Ct Cervia 6-0. Domenica (dalle 9): Ravenna Sport Center-Ct Cesena, Ct Cervia-Tc Riccione.

Nel 6° girone due vittorie a punteggio pieno. Sono quelle del Tennis Club Ippodromo di Cesena sul Ct Cerri Cattolica (Mattia Barducci-Francesco Mandelli 6-0, 6-1, Alessandro Galassi-Pietro Spezi 6-2, 6-4, Pierre Rael Mayele-Paolo Bologna 6-3, 6-2, Oscar Bisacchi-Matteo Silvagni 6-2, 3-6 7-5, Ceccarelli-Barducci b. Calbini-Sforza 7-5, 6-3, Abbondanza-Gerbino b. Mandelli-Silvagni 6-3, 7-5) e del Forum Tennis Forlì in casa sulla Virtus Bologna (Nicola Filippi-Alessandro Orlandini 6-2, 6-2, Nicola Ravaioli-Giacomo Caroli 6-2, 6-0, Tommaso Filippi-Giorgio Ruggeri 6-1, 6-2, Marco Chiarello-Lorenzo Di Perna 7-6, 6-1, Ravaioli-Marinoni b. Neri-Di Perna 7-6, 4-6, 10-7, Filippi-Filippi b. Orlandini-Caroli 6-1, 6-3.

6° girone: Tc Ippodromo Cesena-Ct Cerri Cattolica 6-0, Forum Tennis Forlì-Virtus Bologna 6-0. Domenica: Ct Cerri-Forum Forlì.

Nel 7° girone partono con il piede giusto Galimberti Tennis Team e Ct Zavaglia Ravenna. Il team cattolichino ha battuto in casa il Ct Casalboni Santarcangelo: Duccio Caciolli-Luca Andruccioli 6-3, 6-1, Jacopo Fiorini-Alberto Tomassoni 6-2, 6-3, Davide Brunetti-Tommaso Amati 6-3, 6-1, Alessandro Manduchi-Enea Sabatini 6-3, 6-2, Caciolli-Brunetti b. Pellegrini-Amati 6-3, 6-0, Fiorini-Sabatini b. Manduchi-Andruccioli 6-3, 6-2.

Ottimo esordio del Club ravennate che è andato a vincere sui campi bolognesi del San Pietro Tennis Project: Andrea Pierpaoli-Matteo Mucciarella 7-6, 6-2, Simone Scagni-Leone Spadoni 6-1, 7-5, Luigi Valletta-Filippo Salsini 6-4, 6-4, Mattia Benedetti-Anthony Ciarelli 6-4, 3-6, 6-0, Valletta-Benedetti b. Salsini-Scagni 5-7, 6-4, 10-5, Capra-Spadoni b. Salsini-Pierpaoli 6-4, 6-4.

7° girone: Galimberti Tennis Team-Ct Casalboni 5-1, San Pietro Tennis Project-Ct Zavaglia 2-4. Domenica: Ct Casalboni-San Pietro Tennis Project e Ct Zavaglia-Villa Carpena.