Tennis, Ct Cesena ai quarti del “Palmieri”

La formazione B del Ct Cesena conquista i quarti di finale nel trofeo regionale “Giovannino Palmieri”. La squadra romagnola ha vinto 2-1 nel 2° turno in casa contro il Tc Cavriago: Andrea Valli-Riccardo Fava 6-3, 6-4, Umberto Montruccoli-Andrea Monti 7-5, 6-1, Piraccini-Mondardini b. Cassia-Bernardelli 7-6 (3), 6-2. Domenica (dalle 9) la trasferta sui campi del Setpoint. Cade il Ct Cervia, 1-2 contro lo Sporting Club Carpi.

Solo sconfitte per le squadre romagnole impegnate nella seconda giornata del tabellone Over 45 del trofeo regionale “Ivo Mingori”. Nel 5° girone il Ct Cerri Cattolica è stato battuto 3-0 sui campi del Tc Sant’Agostino, mentre il Forum Forlì ha ceduto in casa per 2-1 al Ct Castenaso, con l’unico punto vinto da Fabrizio Mariani su Andrea Caniato 6-0, 6-2. Sabato (dalle 14.30) la terza giornata: Ct Cerri-Ct Castenaso e Forum Tennis-Tc Sant’Agostino.