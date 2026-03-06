Tennis: Ct Cervia, Ct Rimini, Polisportiva 2000 Cervia e Tc Comune di Ravenna al via nel tabellone finale Over 55 del “Mingori”

RIMINI. Quattro squadre romagnole, Ct Cervia, Ct Rimini, Polisportiva 2000 Cervia e Tc Comune di Ravenna al via nel tabellone finale del torneo Over 55 del trofeo regionale “Ivo Mingori” per Veterani. Nel 3° girone chiude con una sconfitta il Ct Casatorre, battuto 3-0 dal Ct Tricolore. Nel 5° girone il Ct Cervia ha battuto in casa 3-0 il Tc Comune di Ravenna: Enrico Casadei-Gian Matteo Zanzi 6-2, 6-1, Stefano Torrisi-Riccardo Montanari 7-5, 6-1, Badalucco-Pambianco b. Cornacchia-Gardini 6-3, 6-2. Classifica: Cy Cervia 4, Tc Comune di Ravenna 2, Sport Club Ozzano 0. Nel 6° girone il Ct Rimini ha chiuso la prima fase con una vittoria per 2-1 sulla Polisportiva 2000 Cervia: Andrea Briolini-Davide Coffari 6-3, 7-5, Mattia Foschi-Fulvio Fracassi 6-3, 6-2, Morigi-Amadio b. Foschi-Fantini 7-6, 5-7, 10-3. Classifica: Ct Rimini 4, Polisportiva 2000 Cervia 2, Tc Viserba 0.

Queste le sfide di sabato (dalle 14.30): Ct Castenaso B-Ct Cervia, Ct Rimini-Siro Tennis Bologna, Ct Tricolore Reggio Emilia-Polisportiva 2000 Cervia e Tc Comune di Ravenna-Tc Cavriago.