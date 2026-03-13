Tennis: Ct Cervia, Ct Rimini e Tc Comune di Ravenna nei quarti del “Mingori” Over 55

RIMINI. Tre squadre romagnole in campo nei quarti di finale del tabellone Over 55 nel trofeo “Ivo Mingori”, il campionato regionale per Veterani. Si tratta di Ct Cervia, Ct Rimini e Tennis Club Comune di Ravenna. All’esordio nel tabellone finale il Ct Cervia ha vinto 2-0 sui campi del Ct Castenaso B: Giovanni Farolfi-Daniele Ferragamo 6-0, 6-0, Corrado Badalucco-Roberto Russo 5-7, 6-4, 10-2. Il Ct Rimini si è imposto per 2-0 in casa sul Siro Bologna: Andrea Briolini-Stefano Monti 6-2, 6-1, Leonardo Bertozzi-Paolo Modesti 6-1, 6-1. Bene anche il Tc Comune di Ravenna che ha battuto in casa per 2-1 il Tc Cavriago: Gian Matteo Zanzi-Andrea Lombardelli 2-6, 6-4, 10-7, Alberto Lorenzani-Matteo Fiori 6-1, 6-2, Montanari-Gardini b. Lombardelli-Zattera 6-2, 6-1.

Sconfitta per 2-1 la Polisportiva 2000 Cervia sui campi del Ct Tricolore Reggio Emilia.

Domani (sabato) dalle 14.30 i quarti: Ct Cervia-Ct Rimini e Polisportiva Pontelungo Bologna-Tc Comune di Ravenna.