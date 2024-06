Tennis, Ct Cerri Cattolica: il torneo giovanile verso l’epilogo

Si avvia alle battute finali il torneo nazionale giovanile Under 12-14-16, maschile e femminile, organizzato dal Circolo Tennis Cerri di Cattolica.

Nell’Under 12 femminile semifinali per Alida Romagnoli (Tennis Team Senigallia), finale per Greta Amaducci (Tc Riccione), nel maschile finale-derby tra due giocatori del Ct Casalboni, Leo Mazzarini e Francesco Paganelli.

Nell’Under 12 femminile quarti: Alida Romagnoli-Camilla Brolli 6-4, 6-0, Greta Amaducci-Maria Francesca Tiranti 6-3, 6-4. Semifinale: Amaducci-Sofia Bianchi (n.2) 6-3, 6-2.

Nell’Under 12 maschile, semifinali: Leo Mazzarini (n.1)-Carlos Leone Valentini 6-1, 6-0, Francesco Paganelli- Diego Barchi 6-2, 6-1.

Nell’Under 14 femminile finale per Agata Bravin, allieva della Galimberti Tennis Academy, e Valentina Zavaglia. Accreditata della prima testa di serie la Bravin ha travolto in semifinale per 6-0, 6-1 Valentina Baldinini. Match-clou anche per Valentina Zavaglia (Tc Riccione) che ha battuto 7-5, 6-1 Lucrezia Vanni e poi in semifinale la n.2 del seeding, Anna Parmeggiani, per 6-4, 6-4.

Nel maschile finale tra Federico Attanasio (Tc Viserba) e Nicolò Della Chiara (Galimberti Tennis Team). Semifinali: Attanasio (n.1)-Marco Filippi 6-1, 6-1, Della Chiara (n.2)-Nicolò Bollini 6-2, 6-1.

Nell’Under 16 maschile, turno di qualificazione: Marco Baldelli (n.1)-Lorenzo Cenci 6-3, 6-1, Alessandro Prioli-Lorenzio Violante (n.2) 6-2, 6-3. Nel tabellone finale n.1 Julian Manduchi, n.2 Filippo Marcaccini. Quarti: Luca Del Conte-Marco Baldelli 6-2, 6-4, Matteo Della Villa-Alessandro Prioli 6-2, 6-2.

Il giudice di gara è Paolo Calbi, direttrice di gara Francesca Cerri.

Intanto da sabato si gioca, sempre sui campi del Circolo Tennis Cerri di Cattolica, il torneo nazionale di 3° maschile. Sono ben 73 i giocatori al via, prima sezione con queste teste di serie, nell’ordine i 4.3 Franco Ubalducci, Simone Cicognani, Paolo Baldelli, Giacomo Spezi e Fabrizio Marchini. Nella seconda sezione teste di serie ai 4.1 Michele Moretti, Riccardo Magnani, Christian Nicolini, Heikki Zaffelli, Marco Maltoni, Claudio Marcantoni, Elia Michelangelo Cicognani e Federico Mieli. I big sono i 3.1 Emanuele Giangiordano, Giacomo Zanichelli e Diego Orlando, seguiti dai 3.2 William Di Marco e Pietro Spezi.

Anche in questo caso il giudice di gara è Paolo Calbi, direttrice di gara Francesca Cerri.