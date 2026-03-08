Tennis, Cristina Berardi qualificata a Riccione

Macina risultati sui campi del Tc Riccione il torneo femminile di 3° e 4° categoria, di singolare e doppio. Superano il quinto turno Mariangela Leporale (Ct Cicconetti), Greta Fantini (Ct Cicconetti) e Federica Bartolini (Tc Riccione), si qualificano per il tabellone finale Cristina Berardi (Tc Riccione) e Francesca Stefanelli (Tc Viserba). Quinto turno: Mariangela Leporale (4.3)-Erica Gasperoni (4.2, n.6) 6-1, 6-2, Greta Fantini (4.4)-Lucia Pecci (4.1, n.4) 3-6, 7-5, 10-5, Federica Bartolini (4.3)-Nadia Gasponi (4.1, n.5) 6-1, 6-4.

Turno di qualificazione: Cristina Berardi (4.3)-Benedetta Tolomei (4.1, n.1) 6-2, 6-3.

Doppio 1° turno: D’Erasmo-Marchetti b. Pecci-Viviani 6-1, 6-3, Crociati-Pignatti b. Tenti-De Paulis 6-1, 6-0, Bartolini-Berardi b. Prisco-Macchini 6-3, 7-6 (5).