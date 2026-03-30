Tennis, Crepaldi e Mazzoli al 5° tiurno al Forum

Avanza il torneo valido per il Circuito Regionale Veterani Over 45-55-65 e 70 organizzato dal Forum Forlì, il trofeo “Centro Dentale M2”. Over 45, terzo turno: Francesco Dal Borgo (4.3)-Luca Crepuscoli (Nc) 6-3, 6-3, Antonio Lupone (4.3)-Gianluca Mambelli (4.5) 6-4, 7-6 (3). Quarto turno: Cristian Crepaldi (4.2)-Alessandro Silvestroni (4.2) 6-1, 6-2, Raffaele Mazzoli (4.2, n.4)-Federico Ricci (4.2) 3-6, 6-4, 10-5,
Over 55 primo tabellone, turno di qualificazione: Gian Luca Cerchierini (4.2)-Giuseppe Falconi (4.1, n.1) 6-2, 7-5, Giuseppe Antonio Nervegna (4.6)-Paolo Pianesani (4.1, n.2) 6-4, 1-6, 10-7, Mirko Sarra (4.1, n.3)-Alessandro Maccaferri (4.2) 6-3, 6-3, Carlo Bombardi (4.2)-Gilberto Govi (4.1, n.4) 6-2, 7-5. Si qualifica anche Federico Valentini (4.1, n.6).
Over 65, turno di qualificazione: Stefano Bassetti (4.4)-Mauro Tedeschi (4.1, n.1) 7-5, 3-6, 10-8, Francesco Benanchi (4.2)-Enzo Tomidei (4.3) 6-3, 6-1.
Over 70, secondo turno: Aldo Fabbri (4.5)-Riccardo Toni (4.5) 6-4, 6-2, Enrico Arfelli (4.5)-Riccardo Muccioli (4.5) 6-2, 6-2, Mauro Casadei (Nc)-Piermatteo Montanari (4.5) 6-4, 6-4, Claudio Fogli (4.3)-Redeo Biondi (4.4) 6-4, 6-0.