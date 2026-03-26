Tennis, Crepaldi, Cerdini e Rinaldi al 4° turno al Forum

Primi match nel torneo valido per il Circuito Regionale Veterani Over 45-55-65 e 70 organizzato dal Forum Tennis Forlì. Over 45, terzo turno: Cristian Crepaldi (4.2)-Alessandro Silvestroni (4.2) 6-1, 6-2.
Over 55, primo turno: Massimiliano Nobili (4.6)-Giuseppe Valdiserri (Nc) 6-2, 6-1, Giuseppe Antonio Nervegna (4.6)-Gianni Montanari (Nc) 6-1, 5-7, 10-4, Pier Paolo Torricelli (4.6)-Andrea Verna (4.5) 7-6 (3), 6-4. Terzo turno: Maurizio Cerdini (4.2)-Alberto Zattini (4.2) 3-6, 7-6 (4), 10-7, Silvano Rinaldi (4.2)-Stefano Marcheselli (4.2) 6-4, 6-0.
Over 65, secondo turno: Nicola Giovanni Lombardo (4.4)-Flavio Baccolini (4.4) 6-3, 6-3.
Over 70, primo turno: Mauro Casadei (Nc)-Pier Paolo Guardigli (4.6) 6-1, 6-0. Secondo turno: Aldo Fabbri (4.5)-Riccardo Toni (4.5) 6-4, 6-2.