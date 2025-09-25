Tennis, Covezzi, Faoro e Prati sugli scudi a Cervia

Si gioca il tabellone di 3° nel torneo Open maschile organizzato dal Circolo Tennis Cervia, dotato di 500 euro di montepremi. Secondo turno: Federico Antonini (3.3)-Giovanni Gallotti (3.3) 6-4, 6-2, Isaac Casalboni (3.3)-Valentino Salami (3.3) 4-6, 6-4, 10-8, Mario Borghi (3.4)-Andrea Lombardini (3.5) 6-4, 7-5, Matteo Rossi (3.5)-Mattia Vincenzi (3.3) 4-6, 6-2, 10-8, Alessandro Mariani (3.4)-Alessandro Cardellicchio (4.1) 6-3, 6-0, Riccardo Greci (3.4)-Filippo Foschi (3.5) 6-3, 6-2, Francesco Bagli (3.4)-Alessandro Gaudenzi (3.4) 2-6, 6-0, 10-5, Marco Mentili (3.4)-Andrea Torri (3.4) 6-3, 3-6, 10-4.Terzo turno: Andrea Covezzi (3.3)-Nicolò Brugioni (3.5) 6-3, 6-1, Marco Faoro (3.3)-Elia Michelangelo Cicognani (3.4) 6-2, 6-4, Luca Prati (3.4)-Alessandro Bocchini (3.3) 6-3, 2-6, 10-5.