Tennis, Cova-Pastore la finale alla Pol. 2000

Siamo alla fase finale sui campi della Polisportiva 2000 Cervia nella tappa del circuito “Emilia Romagna Junior Tour” Under 10-12-14, maschile e femminile. Si tratta del trofeo “La Bcc”. Nell’Under 10 femminile la finale è tra Camilla Testa (Ct Rimini) ed Elisabeth Nathalie D’Abbiero (Amateur Tennisclub Passeier). Semifinali: Camilla Testa-Matilde Rava 6-3, 3-6, 10-4, Elisabeth Nathalie D’Abbiero-Beatrice Cola 6-3, 6-3.

Nell’Under 12 femminile la prima a raggiungere la finale è stata Emma Mattone (Ct Casalboni), testa di serie n.1, che in semifinale ha battuto Alice Fabbri per 6-2, 6-1. Nel maschile ottavi: Alex Sciutti (n.5)-Alessandro Bettinelli 6-7 (4), 7-5, 10-4, Gianmarco Abbruzzese-Michelangelo Preti 6-3, 6-3, Patrick Balc (n.4)-Francesco Camagni 6-0, 6-4.

Nell’Under 14 femminile finale tra Caterina Cova (Tc Faenza) ed Elisabetta Pastore (Ct Casalboni). Semifinali: Pastore-Tesselli 4-6, 6-2, 11-9, Cova-Tarlazzi 6-3, 6-4.

Under 14 maschile, tabellone finale, secondo turno: Marco Bonora-Davide Bendandi 6-2, 6-0, Giulio Zama-Manuel Monterastelli 7-5, 6-3. 2° turno: Leonardo Satta-Ludovico Zammarchi 6-4, 6-3, Gianmaria Marchi-Federico Emanuelli 6-3, 7-6 (5), Elia Naldi-Filippo Giovanelli 6-2, 6-1, Mattia Vincenzi-Federico Montuschi 6-1, 6-0, Giulio Matteo Barani-Matteo Campana 6-3, 7-5, Tommaso Pilati-Giacomo Forti 4-6, 6-4, 10-7.