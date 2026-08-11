Tennis, Costanzo vince il Quarta del River 22 Sporting Club

BAGNO DI ROMAGNA. Alle battute finali sui campi del River 22 Sporting Club il torneo di 4° maschile che vede al via 53 giocatori. Il match-clou ha visto di fronte Giacomo Costanzo (Ct Cesena) e Riccardo Palai (River 22 Sporting Club). Il titolo è andato a Costanzo che si è imposto nella finalissima per 4-6, 7-5, 10-3.

Ottavi: Federico Ricci (4.2)-Fabio Di Tante (4.1, n.2) 7-5, 1-6, 10-7, Simone Lanzoni (4.5)-Marco Magrini (4.2) 7-6 (6), Riccardo Palai (4.2, n.6)-Alex Podestà (Nc) 7-5, 6-2, Lorenzo Petrini (Nc)-Andrea Samorì (4.1, n.5) 6-1, 6-1, Andrea Ronchi (4.1, n.4)-Federico Para (4.5) 6-4, 6-7 (5), 10-5, Enrico Rossi (4.2)-Cristian Barasa (4.2) 4-6, 6-4, 12-10, Giacomo Costanzo (4.1, n.1)-Marco Cantagallo (4.2) 6-1, 6-1.

Il primo a conquistare i quarti era stato Giacomo Portolani (Nc).

Quarti: Costanzo-Rossi 6-2, 6-2, Ronchi-Petrini 6-3, 1-6, 10-6, Palai-Portolani 6-1, 6-1, Lanzoni-Ricci 3-6, 6-4, 10-8. Semifinali: Costanzo-Ronchi 6-0, 6-3, Palai-Lanzoni 7-6, 6-4.