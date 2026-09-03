Tennis, Costanzo, Ricci, Ravaioli promossi alla Sammartinese

Avanza sui campi della Polisportiva Sammartinese il torneo maschile di 3° categoria. Si qualificano per il tabellone finale Giacomo Costanzo, Marco Schiavo, Federico Ricci e Alessandro Ravaioli. Secondo tabellone, 3° turno: Gabriele Schiavo (4.2)-Carlo Bombardi (4.2) 6-4, 7-5, Gabriele Iudica (4.2)-Gianni Paglierani (4.4) 6-2, 6-1, Tommaso Babini (4.2)-Davide Ingannato (4.4) 6-2, 6-3, Luca Poletti (Nc)-Giacomo Rossi (4.2) 6-2, 6-2, Leone Bertaccini (4.2)-Marco Strocchi (4.6) 4-6, 6-0, 10-4.
Turno di qualificazione: Andrea Marcucci (4.1, n.9)-Filippo Caspoli (4.3) 6-2, 2-0 e ritiro, Giacomo Costanzo (4.1, n.2)-Franco Ciuffoli (4.4) 6-1, 6-2, Marco Schiavo (4.1, n.11)-Gian Luca Cerchierini (4.2) 6-1, 7-6 (5).