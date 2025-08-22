Tennis, Costanzo e Caporali avanti tutta al “Trofeo Calisesi” del Ct Cesena

CESENA. Avanza il torneo nazionale Open maschile organizzato dal Circolo Tennis Cesena, il trofeo “Calisesi Assicurazioni” dotato di 500 euro di montepremi, che terrà banco fino al 31 agosto. Si qualificano per il tabellone di 3° Giacomo Costanzo e Flavio Caporali, entrambi del Ct Cesena, brillano nel turno precedente Davide Bernabini, Nicholas Forlivesi e Christian Giacalone. 2° turno tabellone di 4°: Lorenzo Lami (4.4)-Alberto Marciano (4.2) 6-3, 6-2, Francesco Peruzzi (4.3)-Marco Gottardo Mellina (Nc) 6-2, 6-3, Lorenzo Pistocchi (4.3)-Gianni Mengozzi (4.4) 6-4, 4-6, 10-6, Mauro Antonelli (4.4)-Filippo Canduzzi (Nc) 6-2, 6-3, 3° turno: Luca Bernabei (4.4)-Riccardo Degli Angeli (4.2) 6-3, 6-1, Riccardo Palai (4.3)-Filippo Pracucci (4.1, n.4) 6-7, 7-5, 10-8, Davide Bernabini (4.1)-Claudio Santoni (4.3) 7-6 (4), 6-4, Nicholas Forlivesi (4.3)-Enrico Rossi (4.1, n.5) 2-6, 6-1, 10-8, Christian Giacalone (4.1)-Mirko Veroli (4.3) 6-3, 6-3. Turno di qualificazione: Giacomo Costanzo (4.2)-Massimo Andreucci (4.1, n.7) 6-0, 6-3, Flavio Caporali (4.3)-Emanuele Battistini (4.2) 6-1, 6-2. Il giudice di gara è Loredana Amadori.