Tennis, Costanzi e Cuppini promossi al Ct Massa

E’ in pieno svolgimento al Ct Massa Lombarda il torneo Open maschile, il classico trofeo “Oremplast”. Dal tabellone di 3° si qualificano Federico Costanzi e Noah Cuppini. Terzo turno: Edoardo Belletti (3.2)-Stefano Monti (3.4) 6-1, 6-0, Marco Morandi (3.4)-Federico Antonini (3.2) 6-3, 6-0, Davide Ruggeri (3.1, n.7)-Leonardo Venturi (3.3) 6-2, 6-4, Mattia Sartoni (3.1, n.8)-Luca De Giovanni (3.2) 6-3, 6-0, Gianfilippo Falconi (3.1)-Filippo Conti (3.2) 7-6 (3), 6-3, Francesco Cervellera (3.2)-Stavros Papageorgiou (3.3) 6-2, 4-6, 10-8, Giovanni Zardi (3.4)-Gianluca Borsari (3.2) 6-7 (5), 6-3, 10-8.
Turno di qualificazione: Federico Costanzi (3.1, n.4)-Andrea Scazzieri (3.2) 6-2, 6-1, Noah Cuppini (3.2)-Matteo Culcasi (3.1, n.2) 6-4, 7-5.