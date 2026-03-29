Tennis, Cortesi, Nardò, Scala al 5° turno a Riccione

Tennis
  • 29 marzo 2026
Francesca Sparnacci
Francesca Sparnacci

Entra nella fase tecnicamente più importante il torneo Open di Primavera del Tc Riccione, classica rassegna dotata quest’anno di 4.000 euro di montepremi. Nel tabellone maschile conquistano il 5° turno Daniele Nardò, Frederick Cortesi e Nicholas Scala. Quarto turno: Mattia Vergoni (2.6)-Emanuele Fedeli (2.7) 6-4, 6-4, Jacopo Emanuele Riccardi (2.6)-Edoardo Vallè (2.8) 6-1, 6-2, Davide Nardò (2.6)-Alberto Maria Mami (2.8) 6-2, 6-2, Frederick Cortesi (3.1)-Mattia Selli (2.6) 7-5, 6-4, Nicholas Scala (2.7)-Matteo Magnaterra (2.6) 6-3, 5-7, 10-8,

Nel femminile si qualificano al tabellone finale le 2.8 Matilde Morri (Ct Rimini) e Matilde Fini, Clara Marzocchi (Tc Ippodromo), Angie Bentini (Tc Faenza), Francesca Sparnacci e Giulia Mercuri. Turno di qualificazione: Clara Marzocchi (2.8, n.1)-Ginevra Baldazzi (3.2) 6-2, 6-0, Angie Bentini (2.8, n.2)-Lisa Pierini (3.1) 6-2, 6-2, Francesca Sparnacci (3.1)-Giorgia Marconi (2.8, n.3) 6-0, 7-5, Giulia Mercuri (2.8, n.4)-Angelica Bonetti (3.1) 6-4, 6-2. Tabellone finale, 1° turno: Francesca Sparnacci (3.1)-Aurora Fabbri (2.7) 7-6 (4), 6-3.

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui