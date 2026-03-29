Tennis, Cortesi, Nardò, Scala al 5° turno a Riccione

Entra nella fase tecnicamente più importante il torneo Open di Primavera del Tc Riccione, classica rassegna dotata quest’anno di 4.000 euro di montepremi. Nel tabellone maschile conquistano il 5° turno Daniele Nardò, Frederick Cortesi e Nicholas Scala. Quarto turno: Mattia Vergoni (2.6)-Emanuele Fedeli (2.7) 6-4, 6-4, Jacopo Emanuele Riccardi (2.6)-Edoardo Vallè (2.8) 6-1, 6-2, Davide Nardò (2.6)-Alberto Maria Mami (2.8) 6-2, 6-2, Frederick Cortesi (3.1)-Mattia Selli (2.6) 7-5, 6-4, Nicholas Scala (2.7)-Matteo Magnaterra (2.6) 6-3, 5-7, 10-8,
Nel femminile si qualificano al tabellone finale le 2.8 Matilde Morri (Ct Rimini) e Matilde Fini, Clara Marzocchi (Tc Ippodromo), Angie Bentini (Tc Faenza), Francesca Sparnacci e Giulia Mercuri. Turno di qualificazione: Clara Marzocchi (2.8, n.1)-Ginevra Baldazzi (3.2) 6-2, 6-0, Angie Bentini (2.8, n.2)-Lisa Pierini (3.1) 6-2, 6-2, Francesca Sparnacci (3.1)-Giorgia Marconi (2.8, n.3) 6-0, 7-5, Giulia Mercuri (2.8, n.4)-Angelica Bonetti (3.1) 6-4, 6-2. Tabellone finale, 1° turno: Francesca Sparnacci (3.1)-Aurora Fabbri (2.7) 7-6 (4), 6-3.