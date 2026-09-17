Tennis, Cortesi, Muraccini, Mami al 3° turno sul Titano

Avanza verso le battute finali il torneo Open al San Marino Tennis Club, il 4° Memorial “Simone De Luigi” dotato di un montepremi di 1500 euro. Nel tabellone finale conquistano il 3° turno Frederick Cortesi, allievo della Galimberti Academy, il nazionale sammarinese Mattia Muraccini e Alberto Maria Mami (Tc Riccione). Secondo turno: Frederick Cortesi (2.7)-Elia Santi (3.5) 6-4, 6-3, Mattia Muraccini (2.7)-Francesco Pazzaglini (3.2) 6-0, 6-2, Alberto Maria Mami (2.8)-Pietro Vagnini (2.8) 6-3, 6-3.