Tennis, Cortesi al terzo turno a Pinarella

Avanza sui campi del Ten Sport Center il torneo Open maschile. Turno di qualificazione: Luca Grandi (3.2)-Enea Carlotti (3.1, n.5) 6-4, 6-1, Giulio Venezia (3.3)-Matteo Rosti (3.1, n.1) 6-3, 6-1, Gianfilippo Falconi (3.1, n.2)-Alessio Argnani (3.2) 6-3, 6-1, Lorenzo Ravaglia (3.1, n.4)-Guido Giugliano (3.3) 6-1, 6-3, Luca Padovani (3.1)-Francesco Pazzaglini (3.2) 6-2, 6-1, Mattia Sartoni (3.1)-Francesco Muratori (3.1, n.11) 3-6, 6-4, 10-8, Luigi Volpi (3.1)-Alessandro Cardinaletti (3.1, n.12) 6-2, 6-2. Si qualifica anche Edoardo Pozzi (3.2).
Primo turno tabellone finale: Luca Padovani (3.1)-Alessandro Varagnolo (2.8) 6-1, 6-1, Jacopo Liverani (2.8)-Vincenzo Coppi (3.1) 6-4, 6-0, Giacomo Fabbri (3.2)-Giorgio Ruggeri (2.8) 4-6, 7-5, 11-9, Giulio Zamboni Campadelli (2.8)-Tommaso Padovan (3.1) 4-6, 6-1, 10-5, Andrea Valli (2.8)-Noah Cuppini (3.2) 6-2, 6-0.
Secondo turno: Frederick Cortesi (3.1)-Mattia Spizzica (2.8) 7-6, 6-7, 10-8.