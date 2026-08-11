Tennis, Correa Moran-Vancini la finale del Memorial “Bilancioni” a Torre Pedrera

RIMINI. Alle battute conclusive il torneo nazionale di 4° categoria femminile organizzato dal Tc Torre Pedrera, il memorial “Mauro Bilancioni”. Approdano alla finale, in programma mercoledì alle 20, Karina Mirella Correa Moran (Ct Casalboni), per il forfait della sua avversaria, e Melania Vancini (Max Tennis Time Bologna).
Quarti: Karina Mirella Correa Moran (4.1, n.4)-Valentina Baldinini (4.1, n.5) 6-4, 7-5, Giulia Dell’Aquila (4.3)-Nadia Gasponi (4.1, n.3) 6-3, 6-2, Melania Vancini (4.1, n.2)-Francesca Stefanelli (4.2) 6-3, 1-6, 10-6. In semifinale anche Giulia Falzoni (4.2) per il forfait della sua avversaria.
Il giudice di gara è Maria Cristina Maso, direttrice di gara Chiara Mendo.