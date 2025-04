Tennis, Cornacchia e Maltese avanzano a Cervia

In pieno svolgimento sui campi del Ct Cervia il torneo Veterani Over 45-55-65 e Ladies 40. Over 45, turno di qualificazione: Giorgio Vocaturo (4.1, n.4)-Alessandro Falzoni (4.2) 6-2, 6-3. Over 55, tabellone di 4°, terzo turno: Roberto Sanzani (4.2)-Alberto Zattini (4.3) 6-3, 6-1. Turno di qualificazione: Stefano Cornacchia (4.1, n.6)-Gabriele Guerrini (4.1) 6-1, 6-2, Biagio Maltese (4.1, n.3)-Roberto Sanzani (4.2) 6-3, 6-3. Over 65, secondo turno: Luigi Vicari (4.4)-Antonio Scognamiglio (4.6) 6-3, 6-0. Terzo turno: Francesco Benanchi (4.2)-Marco Barboni (4.3) 6-2, 2-2 e ritiro. Nel torneo Lady 40 (otto iscritte) la giocatrice da battere è la 3.2 Sara Sirena, seguita dalla 3.3 Margarita Rosario Dominguez.