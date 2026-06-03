Tennis, Corbelli in semifinale al Paradiso

Entra nelle fasi più interessanti sui campi del Centro Paradiso di Cesenatico il torneo di 3° categoria, maschile e femminile. Nel maschile conquistano i quarti Alessandro Laganà, Francesco Bellarmino ed Edoardo Vincenzi, a sorpresa il primo semifinalista è Pietro Corbelli. Ottavi: Alessandro Monti (3.3)-Luca Franceschini (3.4) 6-1, 6-2, Francesco Mazzotti (3.3)-Jacopo Andruccioli (3.2, n.6) 7-6 (5), 6-3, Alessandro Casanova (3.2, n.2)-Paolo Gori (3.5) 6-2, 6-4, Alessandro Laganà (3.3)-Diego Gentile (3.2, n.1) 6-2, 6-1, Francesco Bellarmino (3.3)-Marco Cola (3.2, n.3) 6-4, 7-5, Edoardo Vincenzi (3.3)-Giacomo Romagnoli (3.5) 4-6, 7-6 (5), 10-2. Quarti: Pietro Corbelli (4.1)-Tommaso Zanzini (3.2, n.4) 7-5, 6-1.
Nel femminile semifinali per Martina Orsini, Valentina Benini. Federica Matteucci e Patricia Brezoi Moldavan. Quarti: Martina Orsini (3.3)-Angelica Bonetti (3.1, n.1) 6-2, 6-0, Valentina Benini (3.1, n.4)-Giulia D’Altri (3.2) 6-2, 6-2, Federica Matteucci (3.1, n.3)-Ginevra Baldazzi (3.2) 6-2, 7-5, Patricia Brezoi Moldovan (3.1, n.2)-Margaret Tonelli (3.5) 6-1, 6-1.