Tennis, Corbelli e Paolini al 5° turno al Cicconetti

Avanza sui campi del Ct Cicconetti di Rimini il Memorial “Arnaldo Cicconetti”, il torneo di 3° categoria maschile. Conquistano il 5° turno Pietro Corbelli, Gianfilippo De Palma, Luca Blatti e Francesco Paolini. Terzo turno: Federico Passerini (3.4)-Alessandro Ciacci (3.4) 6-4, 7-6 (6), Matteo Casadei (3.4)-Federico Giacchetti (3.5) 6-3, 6-2, Giovanni Fabiani (3.4)-Emanuel Vannucci (3.5) 6-4, 6-3.
Quarto turno: Pietro Corbelli (3.4)-Filippo Maestri (3.3) 6-1, 6-2, Gianfilippo De Palma (3.4)-Massimiliano Agnello (3.3) 6-7 (5), 7-5, 12-10, Luca Blatti (3.3)-Claudio Chiani (3.4) 6-1, 7-5, Francesco Paolini (3.4)-Guido Giugliano (3.3) 6-2, 6-4.