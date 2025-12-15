Tennis, Corbelli e Mandelli avanti a Riccione

Avanza sui campi del Tc Riccione la settima edizione del Memorial “Piero Serafini”, il torneo Open maschile dotato di 3000 euro di montepremi. Brillano nel tabellone di 3°, tra gli altri, Pietro Corbelli, Tommaso Mandelli, Gabriele Rondinini, Gian Nicola Lonfernini e Gianluca Pagliuca.
Tabellone di 3°, primo turno: Yari Mussoni (3.5)-Claudio Sanchioni (4.1) 3-6, 7-5, 11-9, Federico Tacchi (3.5)-Paolo Briolini (4.1) 6-2, 6-3, Federico Romani (4.1)-Mirko Giardi (3.5) 6-4, 1-6, 10-5, Carlo Alberto Gualandri (3.5)-Alessio Simoncelli (4.1) 6-3, 6-0, Paolo Gori (3.5)-Gianmarco Palumbo (4.1) 6-7, 7-5, 11-9, Gianluca Pagliuca (3.5)-Alessandro Mucelli (4.1) 6-4, 2-6, 11-9, Marco Bernardini (3.5)-Andrea Lombardini (3.5) 6-2, 6-4, Giovanni Fabiani (3.5)-Paolo Francolini (3.5) 6-0, 7-5, Gian Nicola Lonfernini (3.5)-Federico Guerra (3.5) 3-6, 6-4, 10-7.
Secondo turno: Pietro Corbelli (3.5)-Andrea Pacchioni (3.5) 6-2, 6-3, Tommaso Mandelli (3.4)-Nicolò Bollini (3.4) 6-4, 6-1, Gabriele Rondinini (3.4)-Elia Michelangelo Cicognani (3.4) 6-0, 6-1.