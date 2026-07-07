Tennis, Coppini, Ruggeri, Manzini in tabellone al Venustas

Entra nel vivo sui campi del Ct Venustas nel torneo Open maschile. Sezione di 3° categoria, turno di qualificazione: Edoardo Pozzi (3.1, n.4)-Alessandro Monti (3.2) 6-2, 6-1, Guido Giugliano (3.3)-Alessandro Fenoglietti (3.1, n.7) 6-4, 6-3, Alberto Levoni (3.2)-Alessandro Naso (3.1, n.9) 6-1, 6-7 (6), 16-14, Julian Manduchi (3.1)-Gianfilippo Falconi (3.1, n.11) 6-2, 7-5, Francesco Bellarmino (3.3)-Lorenzo Ravaglia (3.1, n.3) 3-6, 6-3, 10-4, Giacomo Coppini (3.1, n.5)-Loris Tomassetti (3.2) 6-4, 6-3, Davide Ruggeri (3.1, n.6)-Davide Bolzoni (3.2) 6-7 (5), 6-4, 10-5, Pietro Matteini (3.1, n.8)-Simone Rossi (3.2) 6-0, 6-2, Amedeo Manzini (3.1, n.10)-Filippo Fracassi (3.2) 6-3, 6-3.