Tennis, Coppini protagonista al Venustas

n pieno svolgimento sui campi del Ct Venustas il torneo Under 11-12 e 14, maschile e femminile. Si tratta del trofeo Under del Gelso. Nell’Under 12 maschile 4° turno per Matteo Coppini (JB Sport) e Tommaso Parenti (Ct Cicconetti). Terzo turno: Matteo Coppini-Raffaele Palma 6-0, 6-0, Tommaso Parenti-Riccardo Tarricone 6-2, 7-6 (4). Nell’Under 14 maschile avanzano Gabriele Lasconi (Circolo Suzanne Lenglen 2 Fusignano), Pietro Gerani (Ct Fossombrone), Julian Macini (Ct Casalboni) e Nicolò Piepoli (Tc Viserba). Terzo turno: Matteo Coppini-Tommaso Volponi 6-1, 6-1, Pietro Gerani-Noè Dell’Aquila 6-1, 6-2, Julian Macini-Giacomo Manuzzi 6-1, 6-1, Gabriele Lasconi-Leonardo Giuliani 5-7, 6-2, 11-9, Nicolò Piepoli-Alex Fregnani 6-0, 6-1.