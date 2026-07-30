Tennis, Coppini, Mari, Soprani vincono al Ten

E’ al rush finale sui campi del Ten Sport Center il torneo Under 14-16, maschile e femminile. Nell’Under 14 maschile finale tra Tommaso Cavassi (Ten Sport Center) e Matteo Coppini (JB Sport) che si è imposto 2-6, 6-3, 10-3. Semifinali: Tommaso Cavassi (n.1)-Leo Mazzarini 4-6, 6-2, 11-9, Matteo Coppini (n.2)-Gabriele Biagi 6-1, 6-0.
Nell’Under 14 femminile finale tra Benedetta Suriani (Tc Perugia) e Asia Caputo (Country Club Castel Maggiore). Semifinali: Suriani (n.1)-Bianca Amadei 6-1, 3-6, 10-8, Caputo (n.2)-Emma Berardi 6-4, 6-2.
Nell’Under 16 maschile vittoria di Achille Mari (Tennix Training Center) in finale su Leonardo Tana (Tc Viserba) 6-3, 6-1. Semifinali: Tana-Menichetti 6-1, 6-1, Mari-Gentile 6-2, 6-1.
Nel femminile successo di Alice Soprani (n.1), portacolori del Circolo Tennis Firenze, in finale su Beatrice Zamboni (n.2), portacolori dello Sport Club 6-0, 6-0.