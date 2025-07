Tennis, Coppini e Matteucci vincono il “Cortesi”

Giacomo Coppini e Federica Matteucci vincono il torneo di 3° categoria organizzato dal Ct Cervia, il tradizionale memorial “Mario Cortesi”. Nel maschile successo del 3.1 portacolori del JB Sport che ha battuto in semifinale 6-1, 6-2 il 3.2 Filippo Flamigni e in finale Tommaso Mengoli (n.3), portacolori del Carpi Sport, per 6-3, 6-1. Quest’ultimo aveva superato nell’altra semifinale per 6-2, 6-3 Luca De Giovanni.

Nel femminile successo di Federica Matteucci. La portacolori dell’Alex Rambelli Academy ha battuto in finale per 6-0, 1-6, 10-6 Valentina Giulianini (Ct Cervia). Semifinali: Matteucci (3.2, n.1)-Giulia D’Altri (3.4) 6-3, 6-1, Giulianini-Emma Pigozzi (3.2, n.2) 6-7, 6-4, 10-8.