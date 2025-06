Tennis, Coppini e la Sanchi in finale al Venustas

E’ ormai alle battute finali al Ct Venustas il torneo Under 11-12 e 14, maschile e femminile. Nell’Under 11 femminile semifinale per Beatrice Mazzotti. Under 11 maschile, quarti: Lorenzo Falconi-Federico Montesi 6-1, 6-2. Nell’Under 12 maschile il primo finalista è Matteo Coppini. Quarti: Alessandro Marcolini (n.3)-Diego Barchi 6-2, 6-2, Enea Corazza (n.2)-Edoardo Casadei 7-6 (6), 6-2. Under 12 femminile, quarti: Vittoria Pracucci-Emma Curcio 6-4, 6-4. In finale Sofia Sanchi.

Under 14 maschile, turno di qualificazione: Francesco Zanzini-Leonardo Cenciarini (n.1) 6-3, 6-2, Francesco Camagni (n.4)-Riccardo Piraccini 6-0, 6-4, Mario Simone (n.3)-Andrea Bellavista 6-4, 6-1, Nicolò Maldini-Matteo Coppini 7-6 (5), 6-2. Nel femminile, quarti: Elisabetta Pastore-Alessia Guerrini 5-7, 6-1, 10-4, Alessia Rocchi-Lavinia De Franco 6-1, 6-2.