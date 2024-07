Tennis, Coppini, Cortesi e Manco sugli scudi al Venustas

Avanza il torneo Open maschile del Ct Venustas di Igea Marina. E’ in pieno svolgimento il tabellone di 3° nel quale brillano Alessandro Mariani, Giacomo Coppini, Alessandro Cortesi, Alessandro Manco e Luca Padovani. Secondo turno: Alessandro Mariani (3.5)-Gianluca Vannucci (3.3) 6-3, 6-2, Giacomo Coppini (3.3)-Pierpaolo Bencivenni (3.5) 6-1, 6-1, Alessandro Cortesi (3.3)-Andrea Rinaldi (4.1) 6-0, 6-3, Valerio Carli (3.5)-Jacopo Severi (3.3) 6-1, 5-7, 10-7, Francesco Pazzaglini (3.3)-Emanuele Ascani (3.3) 6-3, 2-6, 13-11, William Di Marco (3.2)-Marco Cola (3.3) 6-4, 3-6, 10-4, Lorenzo Bonori (3.2)-Bernardino Albertazzi (3.4) 6-3, 2-0 e ritiro, Luca Ruggeri (3.2)-Elia Santi (3.4) 6-4, 7-5, Matvii Lemishko (3.2)-Marco Giovagnoli (3.2) 6-2, 6-2, Andrei Matei Ganea (3.2)-Riccardo Muratori (3.2) 6-0, 6-1, Riccardo Livi (3.2)-Jacopo Liverani (3.2) 7-5, 6-1, Andrea Modenese (3.2)-Luca Butti (3.2) 6-7 (1), 6-2, 10-8, Luca Padovani (3.1, n.13)-Enea Carlotti (3.2) 6-1, 6-2, Alessandro Manco (3.1)-Federico Strocchi (3.2) 6-2, 6-0.

Intanto da domani si gioca, sempre sui campi del Ct Venustas di Igea, il torneo nazionale giovanile. Si tratta del trofeo del Gelso Under, il torneo Under 10-12-14-16, maschile e femminile, che vede al via 114 giocatori, di cui 18 solo a livello di Under 10. Nell’Under 12 femminile n.1 Elisabetta Pastore, n.2 Eleonora Morosini. Nell’Under 12 maschile guidano le fila i 4.2 Tommaso Pilati e Francesco Zanzini.