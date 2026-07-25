Tennis, Coppi, Coppini, Corbelli promossi al Paradiso

Va in scena il tabellone di 3° nel torneo Open maschile del Centro Paradiso di Cesenatico. Tabellone di 3°, quarto turno: Andrea Zanuccoli (3.1)-Davide Coffari (3.4) 6-4, 6-3, Francesco Pazzaglini (3.2)-Mattia Foschi (3.4) 7-5 e ritiro, Marco Cola (3.2)-Filippo Pracucci (3.4) 7-5, 6-3, Diego Dina (3.1, n.5)-Guido Giugliano (3.3) 6-4, 6-2. Turno di qualificazione: Vincenzo Coppi (3.1, n.2)-Mattia Graffiedi (3.5) 6-1, 6-0, Giacomo Coppini (3.1, n.3)-Alan Adiel Bardi (3.2) 6-0, 6-0, Pietro Corbelli (3.3)-Loris Tomassetti (3.1) 6-2, 6-3, Alessandro Cortesi (3.2)-Lorenzo Ravaglia (3.1, n.7) 3-6, 6-2, 10-3.