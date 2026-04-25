Tennis, Coppa delle Viole, vincono Sena e Rondinelli

Si avvia alle battute finali sui campi del Ct Zavaglia di Ravenna la Coppa delle Viole. I primi successi portano le firme di Anna Ferrari, Mattia Sena e Cecilia Rondinelli.
Under 11 femminile, successo di Anna Ferrari: la portacolori del Tc Saliceta ha battuto in finale Beatrice Benvenuti (Tc Riccione), 6-1, 7-6 (5).
Under 11 maschile, vince Mattia Sena (Ct Cicconetti) in finale su Ludovico Dentoni Litta (Tc Parma) 6-1, 6-0. Semifinali: Ludovico Dentoni Litta (n.5)-Alessandro Serra Zanetti (n.1) n.d., Mattia Sena (n.3)-Gianmarco Diana (n.2) 6-2, 6-1.
Under 12 femminile, sale sul gradino più alto del podio Cecilia Rondinelli (Ct Massa) che supera in finale Giulia Natali (Ct Rimini) 6-3, 6-1. Semifinali: Cecilia Rondinelli (n.1)-Victoria Vivi (n.4) 6-0, 6-4, Giulia Natali-Sofia Sanchi 6-1, 6-4.
Under 12 maschile finale tra Tommaso Migliorini e Filippo Bregoli, entrambi dello Sporting Club Sassuolo. Semifinali: Tommaso Migliorini (n.1)-Davide Bonazza (n.4) 6-3, 6-0, Filippo Bregoli (n.3)-Gianmaria Della Rosa (n.2) 4-6, 6-4, 10-7.
Under 13 maschile, ottavi: Alessio Pinti-Matteo Campana 6-0, 6-2, Riccardo Arcangeli-Lorenzo Guglielmino 6-2, 7-5, Gabriele De Vita (n.5)-Benjamin Rossi 6-1, 6-1, Diego Gentile (n.4)-Alessandro Teodorani 6-2, 6-0, Tommaso Pilati-Riccardo Festoni 6-3, 7-5.
Under 14. femminile, turno di qualificazione: Sofia Muccinelli (n.3)-Alessia Gullotti 6-2, 6-3, Mia Tomasi (n.1)-Greta Bighini 3-0 e ritiro, Greta Amaducci (n.2)-Isabella Tomasi 6-3, 6-4, Giulia Marchesi-Viola Accorsi (n.4) 6-3, 3-6, 10-7.
Under 14 maschile terzo turno: Elia Naldi-Francesco Zanzini 6-4, 6-2, Leonardo Cenciarini-Arturo Vescovi 3-6, 6-2, 10-7, Mattia Vincenzi-Nicolò Tudini 6-1, 6-1, Riccardo Lazzaretti-Mario Campana 6-0, 6-3, Nicolò Maldini-Francesco Lauda 6-1, 6-1, Ludovico Zammarchi-Leonardo Satta 6-1, 6-1. Ottavi anche per Achille Russo. Ottavi: Filippo Terenzi (n.4)-Mattia Bruni 6-4, 6-3.
Under 15 femminile, turno di qualificazione: Sofia Soncini (n.2)-Eva Raimondi 6-4, 2-6, 12-10, Sveva Passera-Lucrezia Vanni (n.1) 4-6, 6-1, 10-3, Ginevra Baldazzi (n.3)-Miriam Samorì 6-1, 6-1. Primo turno tabellone finale: Laura Toschi-Lorena Andrea Ipate 7-6 (3), 6-2.
Under 15 maschile terzo turno tabellone finale: Sebastiano Porcari-Samuele Ronchetti 6-2, 6-1, Alessandro Casanova-Marco Menichetti (n.4) 1-6, 6-3, 4-3 e ritiro, Vincenzo Coppi (n.5)-Federico Sparagi 6-4, 6-2, Elias Golfieri (n.6)-Dante Terzi 7-6 (6), 6-2, Pietro Tombari (n.3)-Giacomo Molinari 6-1, 6-1, Camillo Rossi-Federico Pigaiani 6-4, 2-6, 10-8.