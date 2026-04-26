Tennis: Coppa delle Viole, Tommaso Migliorini vince l’Under 12

RAVENNA. Si avvia alle battute finali sui campi del Circolo Tennis Zavaglia di Ravenna la 47esima edizione della Coppa delle Viole, la grande rassegna del tennis giovanile che vede al via 350 giocatori nelle categorie dall’Under 11 all’Under 15. Il torneo è valido come qualificazione ai campionati italiani di categoria.
Nell’Under 12 maschile successo di Tommaso Migliorini in finale su Filippo Bregoli, entrambi dello Sporting Club Sassuolo, per 6-3, 7-6 (4). Semifinali: Tommaso Migliorini (n.1)-Davide Bonazza (n.4) 6-3, 6-0, Filippo Bregoli (n.3)-Gianmaria Della Rosa (n.2) 4-6, 6-4, 10-7. Nella finale per il 3° posto: Gianmaria Della Rosa (n.1)-Davide Bonazza 6-3, 6-1.
Nell’Under 12 femminile, finale per il 3° posto: Sofia Sanchi-Victoria Vivi (n.1) 6-7 (3), 6-3, 12-10.
Passiamo all’Under 13. Nel femminile semifinali per Gaia Serra Zanetti (n.1) ed Alice Balducci (n.4).
Quarti: Balducci-Serena Sirbu 6-3, 7-6 (5).
Nell’Under 13 maschile semifinali per Pietro Galimberti e Riccardo Sartori.
Ottavi: Gabriele De Vita (n.5)-Benjamin Rossi 6-1, 6-1, Diego Gentile (n.4)-Alessandro Teodorani 6-2, 6-0, Tommaso Pilati-Riccardo Festoni 6-3, 7-5.
Quarti: Pietro Galimberti (n.1)-Alessio Pinti 6-0, 6-3, Riccardo Sartori (n.2)-Riccardo Arcangeli 6-0, 6-1.
Passiamo all’Under 14. Nel femminile quarti: Elettra Fabbri (n.1)-Sofia Muccinelli 6-2, 6-2, Mia Tomasi-Oana Bala 6-3, 6-3, Giulia Tonin (n.3)-Anita Amadio 5-7, 6-2, 10-3, Federica Foschi (n.2)-Caterina Cova 6-1, 6-0.
Nell’Under 14 maschile ottavi: Elia Naldi-Achille Russo 6-4, 6-1. Quarti: Noè Baldini (n.5)-Filippo Terenzi (n.4) 6-4, 6-1, Riccardo Lazzaretti-Lorenzo Zanardi (n.3) 6-2, 6-2, Nicolò Maldini-Cesare Biondi (n.2) 6-4, 6-3.
Nell’Under 15 femminile, turno di qualificazione: Ginevra Baldazzi (n.3)-Miriam Samorì 6-1, 6-1.
1° turno tabellone finale: Laura Toschi-Lorena Andrea Ipate 7-6 (3), 6-2. Quarti: Angelica Bonetti (n.4)-Sofia Soncini 6-3, 1-0 e ritiro, Diletta Sabbioni (n.2)-Sveva Passera 6-0, 6-2.
Nel maschile 3° turno tabellone finale: Sebastiano Porcari-Samuele Ronchetti 6-2, 6-1. Quarti: Vincenzo Coppi (n.5)-Alessandro Casanova 6-4, 6-1, Elias Golfieri(n.6)-Pietro Tombari (n.3) 7-5, 6-4, Leonardo Romano (n.2)-Camillo Rossi 6-0, 6-1.