Tennis, Coppa delle Viole: Rachele Franchini vince l’Under 13, Francesca Montorsi regina dell’Under 15

RAVENNA. Al rush finale sui campi del Circolo Tennis Zavaglia la classicissima del tennis giovanile italiano, la Coppa delle Viole, giunta alla 46esima edizione.

Nell’Under 12 maschile finale tra Stefano Scotto Di Gregorio (Tc Faenza) e Davide Bonazza (Sporting Club Sassuolo).

Quarti: Benjamin Rossi-Tommaso Cavassi (n.1) 6-3, 6-1, Stefano Scotto di Gregorio-Federico Montuschi (n.5) 6-0, 6-0, Enea Corazza (n.3)-Alessandro Bonetti 6-4, 6-4, Davide Bonazza (n.2)-Carlo La Malfa 6-4, 6-4. Semifinali: Bonazza-Corazza 4-6, 6-4, 10-8, Scotto Di Gregorio-Rossi 6-1, 6-4.

Intanto avanzano i tabelloni Under 13-14 e 15, maschili e femminili, che costituiscono le qualificazioni regionali per i campionati italiani. Nei sei tabelloni in programma sono 202 gli iscritti.

Nell’Under 13 maschile il primo finalista è il sammarinese Matteo Rosti (Ten Pinarella).

Quarti: Lorenzo Zanardi-Noè Baldini 7-6, 0-6, 7-5, Alessandro Bacchini (n.1)-Mattia Vincenzi 6-1, 6-1. Semifinale: Matteo Rosti (n.3)-Riccardo Briganti 7-5, 3-6, 6-2.

Nel femminile successo di Rachele Franchini (Ct Massa) in finale su Diamante Campana (Ct Zavaglia) per 6-3, 6-2.

Semifinali: Rachele Franchini (n.1)-Ioana Bala (n.4) 6-1, 6-1, Diamante Campana (n.2)-Ilinka Cilibic (n.3) 6-1, 6-1.

Nel maschile Under 14, tabellone finale, quarti: Sebastiano Porcari-Andrea Vescovini (n.4) 6-4, 6-2, Simone Antonio Stipo-Leonardo Romano (n.2) 6-4, 6-3, Marco Menichetti (n.1)-Dante Terzi 7-5, 6-2, Vincenzo Coppi-Alessandro Casanova (n.3) 6-7, 6-3, 6-3.

Nell’Under 15 femminile successo di Francesca Montorsi. La n.1 del seeding portacolori dello Sporting Club Sassuolo ha battuto in finale per 6-3, 7-6 Gioia Angeli (Tc Riccione).

Nell’Under 15 maschile quarti: Riccardo Pretolani (n.1)-Christian Ottaviani 6-1, 6-3, Elio Testi (n.4)-Giulio Zamboni Campadelli (n.5) 7-5, 6-7, 6-1, Daniele Longo (n.6)-Riccardo Bodgan Pastrav (n.3) 6-1, 6-4, Gianluca Tanzi (n.2)-Leonardo Cassinis 7-6, 6-1.

Il giudice di gara è Davide Amadori, direttore del torneo Omar Urbinati.