Tennis: Coppa delle Viole, i vincitori sono Pietro Galimberti, Dalila Tagliaferri, Elettra Fabbri, Riccardo Lazzaretti, Angelica Bonetti e Simone Antonio Stipo / GALLERY

RAVENNA. E’ giunto al gran finale sui campi del Circolo Tennis Zavaglia di Ravenna la 47esima edizione della Coppa delle Viole, la grande rassegna del tennis giovanile che ha visto al via 350 giocatori nelle categorie dall’Under 11 all’Under 15. Il torneo era valido come qualificazione ai campionati italiani di categoria.
Oggi sono andati in scena le finali dei tabelloni Under 13-14 e 15.
Nell’Under 13 femminile in finale Alice Balducci (n.4), portacolori del Ct Cesenatico, e Dalila Tagliaferri (Tc Borgotrebbia). Successo di quest’ultima per 6-2, 6-0.
Semifinale: Dalila Tagliaferri (n.2)-Anna Foschini (n.3) 6-2, 6-4.
Nell’Under 13 maschile sale sul gradino più alto Pietro Galimberti (Galimberti Tennis Team) che supera in una finale molto tirata Riccardo Sartori (Tc Borgotrebbia) per 6-4, 1-6, 12-10. Nella finale per il 3° posto, utile per la qualificazione agli italiani, Diego Gentile-Robert Sebastian Cadar (n.1) 2-6, 6-4, 11-9.
Semifinali: Pietro Galimberti (n.1)-Diego Gentile (n.4) 3-6, 7-5, 10-8, Riccardo Sartori (n.2)-Robert Sebastian Cadar (n.3) 6-2, 6-4.
Passiamo all’Under 14. Nel femminile successo di Elettra Fabbri (Sporting Club Sassuolo) in finale su Giulia Tonin (Circolo L.A. Muratori Vignola) per 6-3, 6-0.
Quarti: Elettra Fabbri (n.1)-Sofia Muccinelli 6-2, 6-2, Mia Tomasi-Oana Bala 6-3, 6-3, Giulia Tonin (n.3)-Anita Amadio 5-7, 6-2, 10-3, Federica Foschi (n.2)-Caterina Cova 6-1, 6-0. Semifinali: Elettra Fabbri-Mia Tomasi 6-0, 6-0, Giulia Tonin-Federica Foschi 6-4, 6-0. Nella finale per il 3°-4° posto: Federica Foschi (n.1)-Mia Tomasi, con la vittoria di quest’ultima per il forfait della Foschi.
Nell’Under 14 maschile match-clou tra Nicolò Abbruzzese (Tc Saliceta) e Riccardo Lazzaretti (Circolo del Castellazzo Parma). Successo di Lazzaretti per 7-6, 7-5.
Quarti: Nicolò Abbruzzese (n.1)-Elia Naldi 6-3, 6-2, Noè Baldini (n.5)-Filippo Terenzi (n.4) 6-4, 6-1, Riccardo Lazzaretti-Lorenzo Zanardi (n.3) 6-2, 6-2, Nicolò Maldini-Cesare Biondi (n.2) 6-4, 6-3. Semifinali: Abbruzzese-Baldini 6-1, 6-3, Lazzaretti-Maldini 6-2, 6-0. Nella finale per il 3°-4° posto: Nicolò Maldini-Noè Baldini (n.1) 6-3, 7-6 (3).
Nell’Under 15 femminile match-clou tra Angelica Bonetti (Tennix Training Center) e Sara Chierici (Ct Castenaso). Vittoria di Angelica Bonetti per 3-6, 6-3, 10-6.
Quarti: Angelica Bonetti (n.4)-Sofia Soncini 6-3, 1-0 e ritiro. Semifinale anche per Victoria Galeone (n.1). Semifinali: Sara Chierici (n.3)-Diletta Sabbioni (n.2) 6-2, 6-3, Bonetti-Galeone 6-4, 6-2.
Nel maschile successo di Simone Antonio Stipo (Ct Correggio) in finale su Leonardo Romano (Galimberti Tennis Team) per 0-6, 6-1, 10-7.
Quarti: Simone Antonio Stipo (n.1)-Sebastiano Porcari 6-4, 6-1, Vincenzo Coppi (n.5)-Alessandro Casanova 6-4, 6-1, Elias Golfieri(n.6)-Pietro Tombari (n.3) 7-5, 6-4, Leonardo Romano (n.2)-Camillo Rossi 6-0, 6-1. Semifinali: Stipo-Coppi 6-2, 6-0, Romano-Golfieri.