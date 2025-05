Tennis, Coppa delle Viole: Diletta Sabbioni campionessa regionale Under 14

RAVENNA. Al rush finale sui campi del Circolo Tennis Zavaglia la classicissima del tennis giovanile italiano, la Coppa delle Viole, giunta alla 46esima edizione.

Under 10 maschile, quarti: Gianmarco Abbruzzese-Tommaso Drei 6-2, 6-0, Leonardo Castori-Nathan Baldassarri 6-2, 6-3, Liam Lanzoni-Giulio Turati 6-4, 6-1, Giacomo Barbieri-Riccardo Monti 6-1, 6-2.

Nell’Under 12 femminile quarti: Lucia Tarlazzi-Mia Zanzi 6-7, 6-2, 11-9, Cecilia Rondinelli-Greta Bonaventura 6-0, 6-0.

Nell’Under 12 maschile quarti: Benjamin Rossi-Tommaso Cavassi (n.1) 6-3, 6-1, Stefano Scotto di Gregorio-Federico Montuschi (n.5) 6-0, 6-0, Enea Corazza (n.3)-Alessandro Bonetti 6-4, 6-4, Davide Bonazza (n.2)-Carlo La Malfa 6-4, 6-4.

Intanto avanzano i tabelloni Under 13-14 e 15, maschili e femminili, che costituiscono le qualificazioni regionali per i campionati italiani. Nei sei tabelloni in programma sono 202 gli iscritti.

Nell’Under 13 maschile, 2° turno tabellone finale: Nicolò Abbruzzese-Mattia Bruni 3-6, 6-1, 6-0, Lorenzo Zanardi-Alberto Lonfernini 6-4, 6-3, Elia Naldi-Samuele Michelini 6-1, 6-3, Arturo Vescovi-Mario Cella 6-1, 6-0, Riccardo Lazzaretti-Lorenzo Kapros 6-4, 6-2.

3° turno: Cesare Biondi-Filippo Terenzi 6-0, 6-1.

Nel femminile ottavi: Federica Foschi-Caterina Cova 5-7, 7-5, 6-2.

Quarti: Ioana Bala (n.4)-Elettra Fabbri 6-4, 4-6, 6-2, Diamante Campana (n.2)-Amelia Zamboni Campadelli 6-1, 6-0.

Nell’Under 14 femminile finale tra Agata Bravin (Galimberti Tennis Team) e Diletta Sabbioni (Tc Riccione). Ha vinto il titolo regionale Diletta Sabbioni con il punteggio di 6-4, 6-1.

Quarti: Jana Savolt (n.1)-Sara Chierici 4-6, 6-4, 6-3, Agata Bravin-Sofia Soncini 3-6, 6-1, 6-1, Diletta Sabbioni (n.2)-Bianca Naddeo 6-2, 6-0, Angelica Bonetti-Flora Zanzi 6-4, 6-4. Semifinali: Bravin-Savolt 7-6, 6-4, Sabbioni-Bonetti 6-3, 6-1.

Nel maschile Under 14, tabellone finale, 2° turno: Samuele Ronchetti-Yari Mussoni 6-4, 6-2, Camillo Rossi-Massimo Marcolini 6-3, 6-2, Sebastiano Porcari-Gianmarco Braghittoni 6-1, 6-3, Simone Antonio Stipo-Elia Sabatini 6-0, 6-2. 3° turno: Vincenzo Coppi-Nicolas Diazzi 6-1, 6-2, Alessandro Casanova (n.3)-Tommaso Brandano 6-1, 6-2.

Nell’Under 15 femminile, quarti: Viola Amati-Lucrezia Cavalieri 7-5, 6-1, Gioia Angeli-Gaia Arada 6-1, 7-6. Semifinali per Angie Bentini.

Nell’Under 15 maschile turno di qualificazione: Matteo Rossi (n.2)-Leone Bertaccini 6-4, 6-2, Leandro Agresti-Gianmaria Sarti (n.3) 6-4, 2-6, 6-1.

Tabellone finale, 2° turno: Giovanni Neri-Ian Catallo 4-6, 6-1, 3-0 e ritiro, Emmanuele Bomba-Jacopo Canini 6-2, 6-2, Lucio Argentieri-Michele Tonti 6-3, 6-0, Leonardo Bartoletti-Tommaso Luberto 6-3, 6-2, Manuel, Montefiori-Filippo Caminati 6-3, 6-2, Alessandro Cavalieri-Aaron Banzi 6-4, 6-1, Tommaso Zanzini-Giacomo Leone Setti 6-2, 1-6, 6-3.

3° turno: Christian Ottaviani-Luca Battistini 6-2, 6-1, Lorenzo Ravaglia-Achille Mari 6-0, 6-2.

Il giudice di gara è Davide Amadori, direttore del torneo Omar Urbinati.