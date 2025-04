Tennis, Coppa delle Province stregata per le romagnole

Dopo un week-end ad alta intensità al Tc Faenza, la rappresentativa modenese si è aggiudicata la Coppa delle Province 2025, competizione a squadre riservata agli Under 10. Il collettivo modenese già campione d’Italia appena due anni fa, si è imposto nella finalissima contro Rimini, al termine di una sfida vibrante e risolta soltanto all’ultimo match (5-4). Il team riminese è capitanato dal maestro Giacomo Polidori, coadiuvato dal maestro Leonardo Ghelfi. Prima della finale, Modena aveva superato nettamente Bologna (7-2), mentre Rimini aveva fatto lo stesso contro Forlì-Cesena, con identico punteggio. Anche la finale per il terzo posto è stata ricca di pathos: Forlì-Cesena ha avuto la meglio su Bologna per 5-4, centrando così il pass per la fase di macroarea, in programma a Carpi il 17 e 18 maggio.