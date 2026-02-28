Tennis, Coppa delle Province: bene Ravenna e Forlì-Cesena

La rappresentativa di Ravenna viaggia a punteggio pieno, dopo due giornate, nell’edizione 2026 della Coppa delle Province, la competizione a squadre indoor riservata alle Rappresentative Provinciali (maschili e femminili) dei giocatori nati e nate negli anni 2016-2018. Dopo la vittoria all’esordio sul team Bologna Blù, la squadra guidata dalla maestra Elisa Perazzini, si è ripetuta nel secondo turno vincendo a Rimini 28-26. Nel girone B bene la rappresentativa di Forlì-Cesena che nella seconda giornata ha battuto in casa 29-28 il team Bologna Rosso e domani sarà impegnata nella trasferta di Parma.