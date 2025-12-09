Tennis: Coppa d’Inverno, l’Emilia Romagna cede alla Toscana

CESENATICO. Si conclude con una sconfitta nel match decisivo contro la Toscana l’avventura della formazione dell’Emilia Romagna nella fase a gironi nazionale della Coppa d’Inverno, la manifestazione a squadre per rappresentative regionali organizzata dalla Federazione, riservata ai nati nel 2011 e 2012. Il team regionale guidato dai maestri Federica Cerri e Jacopo Marchegiani, dopo i successi per 5-1 su Marche e Provincia di Trento, è stato sconfitto lunedì per 4-2 dalla Toscana, che si qualifica per la fase finale, sui campi del Ct Cesenatico. I due punti del team di casa sono stati conquistati dal lughese Diego Tarlazzi (Tc Faenza) che ha battuto 6-0, 6-1 Edoardo Mattioli, e dal doppio maschile Tarlazzi-Ghiselli che ha battuto 6-4, 6-1 Mattioli-Viaggi.

Sedici rappresentative sono state divise in quattro gironi da quattro, ognuno disputato in una sede diversa, in casa di una delle quattro squadre che ne fanno parte. La squadra vincitrice di ogni girone si qualifica per la fase finale, in calendario dal 28 al 30 dicembre al Centro Tecnico Nazionale di Tirrenia.

La formula prevede, per ogni incontro, un singolare maschile e uno femminile Under 14, un singolare maschile e uno femminile Under 13, e due doppi Under 14 liberi (uno maschile, uno femminile). In caso di parità (3-3) si disputerà un doppio misto di spareggio. In tutti gli incontri verrà giocato un tie-break a 10 punti al posto del terzo set e verrà adottato il sistema di No AD sul punteggio di 40-40. La formazione emiliano romagnola capitanata dai maestri Federica Cerri (Tc Riccione) e Jacopo Marchegiani ha visto in campo Edoardo Ghiselli, il lughese Diego Tarlazzi (Tc Faenza), Marta Gazzetti, Emma Lanzoni (Tc Faenza), Alessandro Bacchini (Tc Riccione), Matteo Rosti (Ten Sport Center), Diamante Campana (Ct Zavaglia) e Rachele Franchini (Ct Massa Lombarda).