Tennis, Continelli, Montaguti, Sirca promossi a Meldola

Primi match nel torneo di 3° categoria maschile del Ct Meldola. Si qualificano per il tabellone finale, tra gli altri, Luca Continelli, Marco Montaguti, Matteo Sirca e Mirco Boschi.
Turno di qualificazione: Pier Luigi Bertozzi (4.1)-Daniel Pellegrini (4.1, n.1) 6-3, 2-6, 10-7, Cristiano Pinna (4.1)-Davide Ceccarelli (4.1, n.3) 6-3, 6-2, Giovanni Zardi (4.1, n.5)-Alberto Zattini (4.2) 6-0, 6-1, Davide Faoro (4.1, n.6)-Danilo D’Altri (4.2) 6-0, 6-0, Luca Continelli (4.1)-Filippo Fabbri (4.1, n.2) 7-6 (4), 6-2, Marco Montaguti (4.2)-Ciro Donnarumma (4.1, n.4) 6-1, 7-6 (5), Matteo Sirca (4.1, n.7)-Thomas Guerra (4.2) 6-2, 6-2, Alessandro Nanni (4.2)-Filippo Foschi (4.1, n.8) 3-6, 6-4, 11-9, Fabio Di Tante (4.1, n.9)-Gabriele Iudica (4.2) 6-2, 6-4, Cristian Crepaldi (4.2)-Pietro Martines (4.1, n.12) 6-1, 6-3, Mirco Boschi (4.1, n.13)-Filippo Ruggeri (4.2) 6-1, 7-5.