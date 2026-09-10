Tennis, Conti, Cardinali, Giannini al 5° turno a Misano

Avanza sui campi del Misano Sporting Club, il torneo di 3° categoria maschile. Sezione di 4° categoria, quarto turno: Manuel Gentile (4.1, n.1)-Davide Bucci (4.4) 6-0, 6-2, Alessandro Valentini (4.1, n.14)-Gabriele Angelucci (4.1) 6-2, 6-3, Alessio Simoncelli (4.1, n.2)-Marco Fuschillo (4.2) 7-5, 6-3, Alessandro Mucelli (4.1)-Marco Mazza (4.1, n.13) 6-4, 6-1, Carlo Conti (4.1, n.3)-Francesco Palmieri (4.3) 6-2, 6-0, Denis Marini (4.1, n.11)-Christian Nicolini (4.2) 3-6, 6-0, 10-4, Andrea Bonetti (4.1, n.5)-Federico Fastigi (4.3) 6-0, 6-2, Federico Mieli (4.1, n.6)-Simone Sanchioni (4.2) 6-0, 6-0, Samuele Cardinali (4.1, n.9)-Paolo Zurro (4.2) 3-6, 6-2, 10-6, Luca Violini (4.2)-Marino Masi (4.1, n.7) 6-2, 7-6, Pierluigi Giannini (4.2)-Alessandro Gostoli (4.1, n.8) 4-6, 6-3, 10-6.