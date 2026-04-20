Tennis, Conti, Badaloni, Severi avanti a Conselice

Avanza il torneo di 2° categoria del Ct Conselice, maschile e femminile. Tabellone finale, secondo turno: Manuel Vincitorio (3.3)-Samuel Cavallini (3.4) 6-2, 6-0, Terzo turno: Filippo Conti (3.2)-Valentino Salami (3.3) 6-1, 6-0, Gabriele Badaloni (3.2)-Giacomo Pirazzoli (3.3) 7-6, 2-0 e ritiro, Andrea Severi (3.2)-Vasilii Volokhovskii (3.5) 6-0, 6-0.
Femminile, tabellone finale, terzo turno: Alice Soprani (3.1)-Arianna Maltese (4.2) 6-4, 6-0, Gioia Bassi (3.1)-Sara Chierici (3.1) 6-1, 6-3, Ludovica Belluzzi (3.1)-Daniela Morigi (3.3) 6-3, 6-2, Nicole Galassi (3.2)-Patricia Brezoi Moldovan (3.1) 6-3, 2-6, 10-4.