Tennis, Conficconi, Poggi, Pesci avanti a Castelbolognese

Partito oggi il nuovo torneo di 3° categoria maschile organizzato dal Tc Castelbolognese. Si tratta del 1° trofeo “Città di Castelbolognese Caldotec”. Tabellone Nc, turno di qualificazione: Massimiliano Conficconi-Christian Nanni 6-2, 6-0, Marco Poggi-Matteo Liverani 6-4, 6-1, Thomas Chiluzzi-Gaetano Coniglio 6-3, 6-4, Filippo Ceroni Rinaldi-Luca Nannetti 6-0, 6-1, Riccardo Pesci-Matteo Bernardini 6-3, 6-0.
Tabellone di 4° categoria, 1° turno: Gianluca Rava (4.5)-Alessandro Della Godenza (4.5) 6-3, 6-2.