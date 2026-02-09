Tennis, concluso il torneo del Forum / GALLERY

Gran finale sui campi del Forum Forlì per l’Emilia Romagna Junior Tour Under 10-12-14, maschile e femminile. Nell’Under 12 maschile match-clou tra Tommaso Migliorini (Sporting Club Sassuolo) e Gianmaria Della Rosa (Tc Riccione) che si è imposto 6-2, 7-5. Semifinali: Migliorini-Cavassi 6-1, 6-4, Della Rosa-Bregoli 6-4, 6-4.
Nell’Under 12 femminile vittoria di Alessia Barducci (Ct Cesenatico) in finale su Anna Ferrari (Tc Saliceta) 6-7 (3), 6-3, 10-4. Semifinali: Barducci-Sanchi 7-5, 6-3, Ferrari-Bacchini 4-6, 7-6 (6), 10-7.
Nell’Under 14 maschile Noè Baldini (Ct Massa Lombarda) ha superato in finale Alessandro Bacchini (Tc Riccione) 7-5, 6-3. Semifinali: Bacchini-Terenzi 6-1, 6-0, Baldini-Briganti 6-3, 4-6, 10-7.
Nell’Under 14 femminile in finale Emma Veronesi (Tc Finale Emilia) e Alida Romagnoli (Tennis Senigallia) che ha vinto 6-2, 7-5. Semifinali: Veronesi-Fabbri 0-6, 6-2, 10-8, Romagnoli-Foschini 6-0, 3-6, 10-7.